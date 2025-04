$!Un legado familiar busca conmover al público desde el teatro en La Besana

“Mónica creó un ambiente aquí en Saltillo, la Sierra de Arteaga, algo muy auténtico, original y cercano a mí. Me junté con Patricia Estrada, vi su proyecto de ‘El bodegón de las cebollas’ y yo quería algo así y justo es lo que hicimos, proponer una catarsis colectiva con este texto, que la gente se sienta identificada, porque aunque yo hablo de mi familia la gente también se conecta con sus historias, con la infancia”, compartió.

En la obra veremos a una pintora contar su vida y hacerse preguntas al respecto. La creadora compartió que aborda cuestionas sobre sentirse amado y el querer amar, la violencia intrafamiliar y el descubrimiento.

“Es muy interesante ver cómo esta historia no solo es particular, sino que al momento de compartirla con Patricia, con mi escenógrafa, con mi asesora Sara Pinedo, al ver que ellas me dicen ‘claro, eso también me pasa a mí’. Me tocó un equipo que me hace sentir en confianza y muy acompañada, me han ayudado muchísimo a saber que este texto también significa para otras personas”, señaló.