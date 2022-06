$!‘Voces del mundo’: Cantarán inspirados por la diversidad cultural de la humanidad

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 5 de junio a las 12:00 horas en el Museo de las Aves, con la participación del Ensamble vocal del Recinto Cultural Aurora Morales, el Coro Lumen Domus de la Secundaria General no. 20 “Dora Madero”, el Ensamble vocal de la licenciatura en Ciencias Químicas de la UA de C y el Taller de música latinoamericana del Recinto Cultural Aurora Morales, así como solistas e instrumentistas invitados.

En particular el conjunto conformado por los estudiantes de la escuela “Dora Madero” es un proyecto que Ortiz ejecutó porque “siempre he tenido la inquietud de que a donde yo vaya pueda hacer trabajos de música y la cuestión coral. Me di cuenta también que a los chicos los motiva muchísimo la cuestión de estar cantando y eso. El domingo va a ser el debut del coro.

El coro del recinto es un taller que se da cada semestre y como parte de las actividades del taller”, comentó en entrevista con VANGUARDIA.

Este será el debut de la agrupación y agregó que al ser jóvenes que viven en su mayoría en una colonia al oriente de la ciudad, rara vez tienen la ocasión de acudir al centro, por lo que su emoción por el evento se ha multiplicado.