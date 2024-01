¡Ay! Era mi papá... Yuri no sabía que ‘El Apagón’ hablaba sobre incesto y le cambió la letra (video)

“Al principio sí, cambié dos. El Apagón sí la cambié porque nunca me di cuenta de que era un incesto ‘Ay, era mi papá’. Yo canté por años la canción... entonces yo, cristiana, imagínate y gloria a Dios, Aleluya, o eres o no eres y ahí le tuve que cambiar, con la pena. No pasó nada porque el compositor no estaba vivo y quite ‘era mi papá’”

En el video de la entrevista con Nayo Escobar, que se viralizó recientemente, la cantante afirmó que la historia de “Me tienes que querer” hablaba de una amante, por lo que, por consejo de su pastor, antes de entonarla, da una recomendación para no caer en la infidelidad, como, dijo, ella lo hizo”.