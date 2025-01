¡Ante videos falsos hechos con IA! Rechaza Carin León ser gay: No he desarrollado ningún síntoma

Tanto fue el ruido y rumores en redes sociales sobre la preferencia sexual de Carin León a sus ojos y oídos que el cantautor salió a desmentir la acusación, y aunque trató de mostrarse tranquilo se le pudo ver la molestia y comparó a la homosexualidad con una enfermedad, negando romance con Espinosa Paz. El chisme comenzó en redes ya que se le vinculó como pareja luego de que circularan una serie de videos de ambos, creados con Inteligencia Artificial. Carín recurrió al sarcasmo, señalando que su identidad sexual podía transformarse, instantáneamente, conforme a lo que se inventase de su vida. “Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso, como la gente tiene el poder de cancelar, de decir qué es cada quien, si soy esto, si soy lo otro, como ustedes deciden todo lo que pasa en mi vida, pues me levanté siendo gay hace tres días, porque la gente así lo quiso”, compartió el cantante.

Carín León respondió con humor a los rumores sobre un romance con Espinoza Paz, originados por videos manipulados con IA. El cantante dijo: “Me levanté siendo gay hace tres días porque la gente así lo quiso” y pidió respeto por la privacidad de los artistas.#CarínLeón pic.twitter.com/4EzCW6nwoQ — Kevin Casillas (@KevinCasillasMX) January 28, 2025

¿QUÉ DIJO CARIN LEÓN? Y aunque pidió que sus palabras no fueran malinterpretadas y asociadas a un acto de discriminación o intolerancia, el cantante de regional continuó con el sarcasmo para aclarar que, hasta el momento, no tenía ningún “síntoma” de homosexualidad. “No he desarrollado ningún síntoma, creo yo, todavía no he desarrollado ningún tipo de atracción por las personas de mí mismo sexo, entonces sigo teniendo comportamientos heterosexuales”, dijo sarcástico el intérprete de ‘Te Lo Agradezco’. Prosiguió refiriéndose a la homosexualidad como una condición y, según dijo, en broma, pidió a integrantes de la comunidad LGBT, que lo ilustraran acerca de cómo detectar si está interesado en un hombre.

”La gente que tiene esta condición, ¿me puede decir cuándo se presentan los primeros síntomas?”. Más adelante, expresó que había consumido productos que, el discurso colectivo, asocia con insuficiencia de masculinidad. “Aunque ayer me tomé una michelob ultra, me fumé un cigarro blanco, entonces pueden ser síntomas de esto; quiero que la gente que sufre de homosexualidad, quiero que me digan cuándo se presentan los primeros síntomas, para que no me agarren desprevenidos y me agarren de perdida maquillado, ¿sí me entienden?”, señaló el cantante.