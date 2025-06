$!“Ballerina no existiría sin John Wick y John Wick no existiría sin Keanu Reeves”: Ana de Armas

Siguiendo los pasos de Keanu Reeves, Ana de Armas hereda el mundo de la superacción de John Wick, protagonizando su propia historia de ‘Ballerina’. Y justamente la entrevistamos cuando recibió el premio a la Mejor Artista de Acción en Cinemacon de Las Vegas, marcando un record que ninguna otra mujer había logrado, hasta ahora. ¿Te das cuenta que eres la primera mujer premiada como Mejor Artista de Acción? En realidad fue una verdadera sorpresa saber que yo era la primera mujer en recibir un premio a una Actriz de Cine de Acción. Absolutamente. Es algo increíble y muy especial pero tengo que reconocer que antes que yo hubo muchas mujeres bastante fuertes en ese aspecto. ¿Como quienes? Halle Berry o Charlize Theron, Sigourney Weaver o Uma Thurman, Michelle Yeoh, como tantas otras que vendrán después de mí. ¿A la hora de recibir el premio quisiste agradecerlo a alguien que no te vio con el trofeo en la mano? Quise agradecer a los dueños de las salas de cine por mostrar nuestro cine y mantenernos en ese lugar que tanto queremos, además de agradecer también al público por ir a vernos. Y hay que insistir ¡Sigan yendo al cine!

¿En los primeros pasos como actriz, cuando recién empezabas en Cuba, soñabas con llegar a Hollywood? Mí sueño siempre fue rodearme de gente que sabe de cine. Eso es lo que realmente quise hacer siempre, desde muy jovencita. Supe que quería conocer a los mejores y más talentosos de esta industria, para trabajar con ellos. Y siento que tengo mucha suerte de haber trabajado con algunos de ellos que son extraordinarios. ¿Como Keanu Reeves con tu propia historia de John Wick? Es uno de ellos seguro, es el que siempre se me viene a la mente en casos así. Es que Ballerina no existiría sin John Wick y te aseguro que John Wick no existiría sin Keanu Reeves. Con todo lo que él logró con su personaje, permitió que yo tuviera la oportunidad de ser parte de ese mundo. Es un gran honor. ¿Cómo fue aquella primera vez que conociste a Keanu? Conocí a Keanu Reeves cuando yo apenas sabía hablar inglés, cuando recién me había mudado a Los Ángeles, diez años atrás. ¿Antes de ser conocida en Hollywood? Sí. Lo conocí por primera vez en Santiago de Chile en un almuerzo con la gente de la primera película que habíamos filmado juntos, Knock Knock. Estábamos sentados uno en frente del otro, en la misma mesa y yo estaba muy nerviosa por estar frente a Keanu Reeves. No podía hablarle porque me costaba hablar en inglés y tampoco podía seguir la conversación. Estaban hablando de su carrera, sobre The Matrix. Y cuando me miró preguntándome si la había visto, yo dije “¿De Meitris? No”.

¿De verdad? Todos en la mesa estaban sorprendidos hasta que alguien me preguntó en español “¿No viste La Matrix?”. Y ahí me di cuenta “Ah, La Matrix, sí”. Te imaginas la vergüenza que pasé. Después empezaron a hablar de John Wick y él se paró sobre una silla y empezó a mostrar una de las coreografías. Se acordaba como había matado a cada uno, en esa sola escena. Y nos lo mostró a nosotros. Yo no paraba de mirarlo, estaba tan feliz y emocionado con esta nueva producción que recién había hecho. Me entusiasmó también a mí. Y aquí me tienes, diez años después, recibiendo un premio a la Artista del Cine de Acción por Ballerina. El mundo del cine de acción tampoco es nada nuevo para Ana de Armas. Nuestra primera entrevista, había sido en la misma ciudad de Las Vegas, cuando con Ryan Gosling llegaron a Cinemacon, para presentar las primeras imágenes de una nueva versión de la futurística Blade Runner 2049. Después, también fue parte del universo de James Bond, con el personaje de la letal agente secreta Paloma, en la última versión de Daniel Craig de ‘No Time To Die’. Y ahora, Ana forma parte de la superacción de John Wick, como una versión femenina que lucha en sus propios términos, cambiando las reglas del juego, en una historia propia, que tampoco termina porque Lionsgate confirmó que filmarán John Wick 5, donde Ana de Armas piensa volver con el mismo personaje de Eve que ahora le da todavía más fama en ‘Ballerina’. Nuestra primera entrevista había sido justamente en Cinemacon, ocho años atrás... Estuve varias veces en Cinemacon y siempre me impresiona. No sé... siento emoción y entusiasmo entre tanto clima donde todos nos reunimos para celebrar el cine.

Aquella vez, justamente habías venido con una historia más futurista, con Ryan Gosling y Brade Runner 2049... Mi personaje era también una mujer muy fuerte, un rol hermoso y bastante emocionarte. Son trabajos que me dan mucho orgullo. ¿Y hoy, cómo imaginas el futuro? No lo sé... es difícil de imaginar. Con lo único que puedo relacionarme es con la tecnología, por la importancia que le damos, creciendo tanto control... solo espero que nuestro futuro no sea tan consumido en ese aspecto. Eso espero, pero no se lo que pueda pasar. Yo prefiero imaginar siempre un futuro con arco iris, con mucho amor y gente feliz. ¿Se puede comparar la forma en que conseguiste el rol protagónico de Ballerina con el de Blade Runner? La audición de Blade Runner 2049 fue como la mayoría de las audiciones. Me llamaron tres veces, para tres pruebas. Y recién en la última estuvimos con Ryan (Gosling), los dos juntos. Y los tres o cuatro días que pasaron hasta que me llamaron fueron eternos. Debe haber sido el tiempo más largo que esperé en mí vida. Estaba muy nerviosa y no tenía la menor idea de lo que podía llegar a pasar. Solo había visto una parte, como para tener una idea del personaje que me iba a tocar y como podía llegar a ser la historia. Me habían dado muy poca información y estaba mucho más apasionada por trabajar con Ryan. Yo era muy jovencita cuando salió la versión original y además, yo vivía todavía en Cuba. Probablemente no la entendí tampoco. Pero cuando la volví a ver entendí como es que es un ícono del cine, por ser tan innovadora con un universo fascinante donde todo era espectacular. En un contraste totalmente diferente, para el mes de Agosto, Ana de Armas también estrena en cine ‘Eden’, con Jude Law. Interpretando una baronesa que construye su propio paraíso en las Islas Galápagos, en 1929. Basada en hechos reales, Ron Howard quiso filmarla, apenas se enteró sobre la historia, cuando estuvo en el mismo lugar, de vacaciones, 15 años atrás. “Es un apasionado proyecto que me llevó años” confirmó el mismo Ron Howard “y se basa en tres grupos diferentes de personas que eligieron dejar la sociedad moderna atrás, para vivir en una isla deshabitada.” Justamente, el interés pasa por las distintas personalidades que buscan sobrevivir, con ciertos temas que hoy son bastante relevantes al analizar las ambiciones y rivalidades cuando los seres humanos se apoderan de la naturaleza de un paraíso Eden, con otro estilo de Adán y Eva.