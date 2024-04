Brilló el talento latino... Carin león y J Balvin encendieron el último día del Festival Coachella

La edición más reciente del Festival Coachella nos trajo momentos icónicos como el regreso de la banda ‘ No Doubt’ , y la actuación de artistas mexicanos como Peso Pluma , de entre los que también destaca el sinaloense Carin León .

El repertorio de canciones interpretadas por el vocalista fueron desde su balada bilingüe ‘The One (Pero No Como Yo)’, su colaboración con Grupo Frontera ‘Que vuelvas’, hasta un cover de el tema de Hombres G ‘Te quiero’.

Asimismo, rindió un homenaje a la música mexicana al interpretar ‘Si Una Vez’ de Selena Quintanilla, y temas populares como ‘Primera Cita’ y su imperdible ‘La boda del Huitlacoche’.

JBALVIN Y LOS ‘HOMBRES DE NEGRO’

Por su parte, el colombiano J Balvin sorprendió a la audiencia con una presentación enfocada en ritmos latinos electrónicos, empezando con temas como ‘Mi Gente’, para seguir encendiendo al público con ‘Colmillo’ y ‘Dientes’.

La temática que el originario de Medellín manejó en su acto estuvo fuertemente inspirada en el tema extraterrestre, presentando visuales y una escultura de un alíen. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando invitó al escenario al actor y rapero Will Smith.