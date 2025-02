Bye al poliamor: envía Valesita Flow mensaje en medio de su ruptura con Dani Flow y el embarazo de su esposa

“El 8 de febrero me casé con Jocelyne, ya le había dado el anillo de compromiso en el EDC 2023 y no le había podido cumplir por tanto trabajo, por eso fue hasta ahora, pero planeada desde noviembre. El 9 de febrero, Valeria se separó de nosotros. Hasta ahora estamos llevando buena comunicación, cada quien trabajando en su recuperación emocional. Con respecto a la relación no pretendemos hablar sobre la ruptura públicamente”, explicó el cantante.

La reacción de Valeria Zepeda

Poco después de que Dani Flow hiciera pública la noticia, Valeria Zepeda compartió en Instagram una historia en la que mostró a su hija sentada en una periquera mientras comía, acompañada del mensaje: “Tranquila y en paz con mi hija”.

Aunque breve, esta publicación ha sido vista como una declaración implícita de su decisión de enfocarse en su vida personal y en la crianza de su hija, dejando atrás la relación con el cantante.