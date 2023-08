Castigan a Yahritza y su Esencia en redes sociales... ¿Cuántos seguidores perdieron por despreciar la comida mexicana?

¿QUÉ DIJERON LOS INTEGRANTES DE YAHRITZA Y SU ESENCIA?

Los jóvenes músicos ofrecieron una entrevista en la que les preguntaron su opinión por México por ser su segunda visita al país. Yaritza, líder de la banda, aseguró que sí le gusta México, pero que no le agrada que es un lugar muy ruidoso.

“Si me gusta, pero no me gusta cuando me levanto y cuando me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas de los policías y todo. Si me gusta, está bonito”, mencionó la cantante.