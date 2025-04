Hospitalizan a bebé de Lupita TikTok; DIF Capullos se quedaría con ella, confirma Mariana Rodríguez

TE PUEDE INTERESAR: ¡Qué tristeza! Denuncia Romina Micoli hija de Dulce a amigo de su madre por amenazas de muerte

Fue Mariana Rodríguez Cantú, presidenta de Amar a Nuevo León y del DIF Capullos, esposa del gobernador Samuel García, quien confirmó la información a través de sus redes sociales.

“Ya está el DIF enterado, está interviniendo porque ayer tuvieron que internar a la bebita de emergencia, entonces ya estamos enterados, trabajando, lo más probable es que la bebé llegue a Capullos”, explicó en una historia publicada en Instagram.

La funcionaria añadió que desde hace días había recibido mensajes de seguidoras pidiendo su intervención en este caso, aunque inicialmente no tenía conocimiento del mismo. “Hay un caso de una pregunta que me hicieron la semana pasada, me preguntaron de una influencer y su bebé, ya está el DIF enterado”, señaló Rodríguez.