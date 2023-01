¡Celebran a lo mejor de la industria de la tv, streaming y cine en los ‘Golden Globes’!

La noche del martes en el Hotel Hilton, Guillermo del Toro se llevó el Globo de Oro de la categoría de ‘Mejor Película Animada’ por su trabajo en “Pinocho”, un filme que conmovió a millones con la clásico historia de la marioneta viviente que desea ser un niño de verdad, pero con su muy particular estilo.

La noche se convirtió en una “lluvia de estrellas” no sólo en Beverly Hills sino en las pantallas y en redes sociales en donde el tema de conversación resultó ser la esperada ceremonia.

“Ha sido un gran año para el cine, de todas formas y ambiciones, y ha sido un gran año para la animación”, continuó, “la animación es cine. No es un género para niños, es un medio”.

La ‘Mejor Serie de Drama’ resultó de HBO Max ‘House of The Dragon’ con lo que asegura más que contar de su épica historia. Mientras que Zendaya se alzó al título como mejor ‘Actriz en Serie de Drama’ por ‘Euphoria’ t ambién de HBO Max.

De HBO Max resultó la Mejor serie limitada o película hecha para TV: ‘ The White Lotus’. Mientras que Netflix celebró el éxito de Evan Peters quien resultó el Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Evan Peters, ‘Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story’.

Como se esperaba en los sitios especializados, Cate Blanchett sumó el reconocimiento a ‘Mejor Actriz Drama’ por el filme ‘Tár’ aunque no estuvo presente para su reconocimiento.

La película ‘ The Fabelmans’ resultó la ganadora de ‘Mejor Película de Drama’ y su director Steven Spielberg logró el premio a la ‘Mejor Dirección’.

Otros de los ganadores de la noche resultaron como ‘Mejor Actor Drama’ Austin Butler por su labor en la biopic ‘Elvis’. Mientras que la reconocida por Times como la celebridad del 2022 Michelle Yeoh se quedó con el título de ‘Mejor actriz, musical o comedia’ por la divertida ‘Everything Everywhere All at Once’.

Esta premiación como cada año sirve para ser antesala de los Oscar, en la cual de nueva cuenta compiten los mejores de la industria cinematográfica. Estos premios resultan un respiro y un halago para la industria tras los años de pandemia que golpeó desde económica hasta creativamente el entretenimiento.