¡Nueva aventura! Protagonizará Sydney Sweeney la cinta basada en el videojuego ‘Split Fiction’

De igual forma trascendió que el guion lo están desarrollando Rhett Reese y Paul Wernick, conocidos por su trabajo en el hit de Marvel y Disney: ‘ Deadpool & Wolverine’. De acuerdo con la publicación estadounidense, aún no está decidido qué personaje encarnará la actriz de ‘Madame Web’.

OTRA ADAPTACIÓN DE VIDEOJUEGOS

La empresa Story Kitchen está supervisando el proyecto, que se suma a una lista de adaptaciones de videojuegos a la pantalla que incluyen las cintas de acción real de ‘Sonic’ o el estreno de la serie animada de ‘Tomb Raider’.

Apenas este año llegó a los cines ‘Una película de Minecraft’ además de la segunda temporada de la exitosa serie ‘The Last Of Us’ de HBO.