Sería raro que existiera algún fanático del cine o de la televisión que no conozca de cerca el trabajo de Guillermo Del Toro, su estilo inconfundible o su manera de apoyar el verdadero talento mexicano, y a días de cumplir 60 años en VMÁS hacemos un repaso por su fructífera carrera.

Nacido como Guillermo del Toro Gómez en Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1964, mostró desde joven un interés profundo por el cine y la literatura. Inspirado por su abuela, quien le contaba historias de monstruos y mitos mexicanos, desarrolló una fascinación por lo sobrenatural. Desde los 8 años, comenzó a experimentar con su primera cámara de 8 mm y rápidamente se adentró en la creación de criaturas, utilizando maquillaje y efectos especiales: “Siempre quise crear un universo donde pudiera jugar con mis monstruos”.

Para del Toro, los monstruos no solo son una herramienta narrativa, sino también una poderosa metáfora de la vulnerabilidad humana. En una entrevista con Vanity Fair, explicó cómo dos personajes icónicos, Pinocho y Frankenstein, le marcaron profundamente en su niñez: “Ambos tienen padres que los crean, pero no les dan las herramientas para entender el mundo, así que me identifiqué mucho. Me sentía como una anomalía en el mundo. No me sentía como un chico normal en México”.