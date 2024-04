¡Chismecito internacional! Expone youtuber coreana drama de ‘Las Lavanderas’ y resurge rechazo en contra Karla Panini

”Ya es internacional”, “Si Karla Panini pensaba irse lejos a otro país donde no la conocieran, ya no podrá”, “Pasará de ser la persona más odiada de México a serlo en el mundo”, “Globalizaron el chisme”, “Tal vez los gringos no se enterarían de todo este desmadre si alguien no le robaba el vato a su amiga”, “Me encanta que Karla Panini ya esté siendo odiada internacionalmente”, son algunos comentarios de usuarios de la red social.

La historia de Karla Panini y Karla Luna, famosas por interpretar a “Las lavanderas”, llegó al ojo público internacional, pues una influencer estadounidense fue la encargada de dar a conocer el caso en su país.