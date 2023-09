Karla Panini niega relación con Arturo Beltrán-Leyva y señala a Karla Luna

La comediante Karla Panini, quien es mencionada en el nuevo libro de Anabel Hernández “Las señoras del Narco” por presuntamente acudir a eventos del narcotraficante Arturo Beltrán-Leyva, aseguró que nunca tuvo contacto con el capo.

“Yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él hasta que la misma Karla Luna me confesó que tenía una relación con ese señor y por eso en el 2008 Américo decidió terminar con ella”, afirmó Panini en un video publicado en sus redes sociales.

El libro de la periodista, que salió a la venta este 18 de septiembre, recogió las declaraciones de Celeste, quien mantuvo una relación de más de 10 años con el narcotraficante Arturo Beltrán-Leyva, quien describió a las mujeres del espectáculo que formaron parte del círculo del criminal.

“La lista de famosos a las que accedía Arturo Beltrán Leyva, se fue haciendo cada vez más extensa y entre el amplio grupo hubo con quienes surgió estima. Una integrante de ese grupo más selecto formó parte de la dupla de comediantes mejor conocida como ‘Las Lavanderas’, integrada por Karla Luna y Karla Panini, quienes iniciaron unos sketches en un canal de televisión de Monterrey, Nuevo León, una de las plazas controladas por el narco”, se lee en la obra de Hernández.

Panini afirmó que la periodista la está involucrando en una historia que no es de ella, sino de Karla Luna, quien fue su compañera en el show ‘Las Lavanderas’, por lo que aseguró que no piensa cargar con ese pasado.

“En el año 2009, Karla Luna me enseña una fotografía de ese señor, yo no lo conocía, no sabía quién era, no sabía que era líder de un cártel, hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que ese es el hombre con el que ella se había involucrado”, agregó.

Otras de las artistas que se mencionan en el libro son: Bety Monroe, Dorismar, Karla Luna, Karla Panini, Patricia Navidad, Violeta Viscarra, Galilea Montijo, Ninel Conde y Gaby Ramírez.

Debido a ello, Panini afirmó que tomó acciones legales contra las personas y medios que han utilizado su nombre, su imagen y sus marcas registradas sin su autorización.