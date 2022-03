Chris Rock saca ganancia de la cachetada que le dio Will Smith

Aunque este domingo Chris Rock sufrió la furia de Will Smith tras ser abofeteado por el comentario en tono de broma que hizo sobre Jada Pinket Smith, el comediante parece estar beneficiándose de este bochornoso momento.

Tras el incidente, Chris ha comenzado a vender más tickets para su tour de stand up.

Según el sitio de venta de boletos TickPick detalló que las entradas para los shows de Rock comenzaron a venderse más a partir del domingo por la noche y sus precios también se incrementaron.

En reventa un boleto llegó a aumentar su valor en más del 200 %, pasando de costar de 46 dólares el 18 de marzo a 341 desde el lunes.

Tras el momento bochornoso que se vivió el domingo aún el público se divide entre quién tiene la razón de los sucedido. Algunos dijeron que Will estaba equivocado al recurrir a la violencia y otros dijeron que tenía razón al defender el honor de su esposa.

Chris se está beneficiando de lo que sucedió al ver un aumento en la venta de boletos para su próxima gira mundial Ego Death, tal vez de personas desesperadas por ver si abordará los eventos controvertidos.

Es su primera gira de comedia en más de cinco años y lo verá actuar en 30 ciudades alrededor del mundo.

Comentario desatinado

Una enfermedad que causa la pérdida de cabello está en el meollo del momento más comentado de la ceremonia de los Oscar celebrada el domingo. La actriz Jada Pinkett Smith reveló hace cuatro años que padece alopecia y por eso se ha rapado la cabeza o usado turbantes en público.

No está claro si el comediante Chris Rock estaba enterado cuando hizo un chiste sobre la apariencia de Pinkett Smith en la ceremonia, pero a ella pareció no gustarle para nada la broma y su esposo, el actor Will Smith subió al escenario y abofeteó a Rock además de gritarle que no hablara de su esposa, incluyendo groserías.

