Albert Pyu, director de ‘Cyborg’ y ‘Captain America’, fallece a los 69 años

El cineasta hawaiano padecía demencia y esclerosis múltiple desde varios años y murió el sábado en Las Vegas, según publicó Deadline.

Su mujer, Cynthia Curnan, había informo en Facebook que Pyun tenía todavía más de dos proyectos inacabados.

Fue con “The Sword and the Sorcerer” realizada en 1982 la película con la que debutó y logró convertirse en el filme independiente con mayor recaudación al ingresar 36.7 millones de dólares solo en Estados Unidos.