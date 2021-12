¿Cómo una comedia sobre el Apocalipsis nos ayudará a evitar el cambio climático? Leonardo DiCaprio nos explica todo en ‘No Mires Arriba’

-A pesar de ser una comedia ‘Don’t Look Up’, trata sobre la total indiferencia de los gobiernos ante la advertencia científica de un evitable fin del mundo. ¿No es algo que te pasa personalmente en la realidad, cuando con tu activismo ecológico hace tiempo que hablas de los problemas ambientales que amenazan al mundo?- “Podría hablarte durante horas sobre ese tema, en especial después de haber vuelto de la Cumbre del Clima COP26 en Glasgow, donde pude ver con todos los comités lo que lamentablemente pueden llegar a cambiar por un loco gobierno, que puede llegar un día y quitar todo el apoyo ganado. Por eso me tengo tantas dudas todavía”.

La invitación parecía el mejor regalo de Navidad: Ver en persona y en una de las mejores salas de cine de Los Ángeles, la primera proyección de la comedia de Netflix “Don’t Look Up” con los protagonistas más importantes del Oscar. Y no precisamente en la pantalla, con ellos mismos, en la sala. Sí, ahí estaban Jennifer Lawrence con un avanzado embarazo y Meryl Streep con su imponente presencia, además de Leonardo DiCaprio con su eterna humildad y la gran posibilidad de contarme personalmente su incursión en la comedia en un tema bastante serio.

-¿Nunca pensaste en filmar otro tipo de historia mucho más dramática y sin humor, sobre el cambio climático?- “Me acuerdo la primera noche que hablé con el director Adam McKay. Hace tiempo que admiro su trabajo y esta propuesta llegó en el momento perfecto. Como si me la hubieran mandado del cielo, por la forma de crear cierto sentido de urgencia y atención en un tema parecido. Hace mucho que vengo buscando una producción de cine que tuviera que ver con la crisis climática, pero la perspectiva de narración es casi imposible de hacer porque tendría que ser contada con la vida de una persona o cierta catástrofe. Tuve algunas propuestas donde Nueva York se congelaba y la gente se enfrentaba a un apocalipsis. Pero lo bueno de Adam es la genialidad de crear contenido que pueda generar impacto, mostrando como la sociedad y la cultura política trata un inmediato Apocalipsis. Me pareció una oportunidad única”.

-¿Crees que el cine puede cambiar la forma de pensar de la gente, aprovechando el humor de una sátira como.’Don’t Look Up’?- “Espero que este estilo de cine pueda cambiar al menos la narrativa. En cierto sentido logramos descifrar el código de las locuras que genera la raza humana, al responder a una crisis, en un formato de dos horas. Y como en toda producción de cine donde participo, siempre va a generar algún tipo de tensión por el sentido de urgencia. En este caso, con todos los actores tuvimos la oportunidad de generar al menos una conversación donde la gente pueda hablar sobre el tema, esperando que se empuje al menos al sector privado que pueda imponer cambios más masivos. Ahora mismo, tenemos un tiempo limitado en la escala masiva de lo que se necesita hacer rápidamente. Y si no hacemos nada, ya todos sabemos lo que puede pasar”.

En Hollywood, no hay nadie más que Leonardo DiCaprio advirtiendo al mundo sobre el peligro del cambio climático. Incluso, llegó a remarcar varias veces que su interés por el medio ambiente es mucho más importante que su trabajo como actor. Desde 1998, con una fundación sin fines de lucro que lleva su nombre, se dedica a promover la importancia de la ecología en nuestro planeta, enfocado en el calentamiento global, la preservación de la diversidad biológica y el uso de la energía renovable. Habiendo trabajado en 40 países con diferentes proyectos, es también el productor de los documentales ecologistas “Water Planet” y “Global Warning”. Pero a nivel personal, también actúa de la misma forma de la que habla, conduciendo siempre vehículos híbridos o totalmente eléctricos, además de tener una casa que solo utiliza energía solar. Resumiendo: Leonardo DiCaprio puede ser muy bueno en el cine de ficción, pero no sobreactúa a la hora de defender nuestro planeta en la vida real.

Riéndose de los políticos que se interesan más por ser reelegidos que por elegir el futuro de aquellos que los votan, “Don’t Look Up” muestra un estilo de presidente Donald Trump pero en mujer, con el gracioso pero inteligente estilo de actuación de Meryl Streep (y la genial participación de Jonah Hill como el hijo malcriado, en el puesto del Jefe de Gabinete). La historia tiene que ver con la revelación del científico que interpreta Leonardo DiCaprio y la astrónoma que representa Jennifer Lawrence al haber descubierto un cometa que puede destruir el planeta entero. Y con un tema tan serio como el fin del mundo, logran encontrarle el sentido del humor a la total falta de atención de la política y el sensacionalismo de los medios periodísticos.

-¿Cuánta realidad hay en la ficción de ‘Don’t Look Up’?- “Bueno... la idea es bastante ‘sexy’ con solo plantear que dos científicos puedan explicarle al público que se viene el fin del mundo, sin tener demasiada experiencia con los medios. Como sátira, la idea de Adam era poner estos dos personajes en un ambiente extremadamente estresante que a mí me recordaron todas las frustraciones que yo suelo tener también, habiendo hablado con verdaderos científicos sobre la táctica que deberíamos tener para dar un mensaje de urgencia al mundo, sin quedar en el camino como una simple frase. Es la forma en que los medios también manejan estos temas. Y yo me enamoré de la inocencia de mi personaje el Dr. Randall Mandy y el contraste del personaje de Jennifer (Lawrence) que quiere gritarle al mundo lo que pasa, con Meryl Streep como la ‘Presidente Progresiva’ que solo le importan los votos”.

-¿Se parece un poco a la realidad que vivió el mundo con Donald Trump no?- “Traté de jugar con ese sistema político, tuve la pelota en mis manos incluso con la administración actual completamente cambiada, tratando de conseguir resultados positivos y me di cuenta que yo también creí en ciertas ideas. Pero la belleza del guión es lo que también mostramos al final. Es lo que tanto me gustó de la comedia, me pareció una genialidad que al enfrentarte con el final del mundo, lo único que quieras es juntarte con un grupo de gente, con tus mismos intereses, para compartir una cena justo en el preciso momento del apocalipsis.