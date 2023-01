Con nueve nominaciones ‘Pinnochio’, de Guillermo del Toro, es favorita en los premios Annie

Junto a la película del cineasta mexicano, el falso documental “Marcel the Shell with Shoes On” y la comedia “Turning Red” obtuvieron ocho y siete candidaturas respectivamente, dio a conocer la Asociación Internacional de Películas de Animación en Hollywood encargada de entregar estos reconocimientos.

Mientras que, la segunda parte de “Puss in Boots” (“El Gato con Botas”) cuenta con seis nominaciones, en tanto que “Lightyear” y “Strange World”, en las que Disney depositó grandes esperanzas, se conformaron con dos candidaturas.

El film de Guillermo del Toro bajo el sello de Netflix va por las principales categorías del certamen, como las de mejor película, mejor dirección, mejor banda sonora, mejores efectos especiales o mejor doblaje.

“Pinocchio” ya fue premiada en el apartado de animación en los Globos de Oro y los Critics Choice.

La película del director de “El Laberinto del Fauno” es el resultado de un trabajo que el propio Del Toro comentó que se prolongó durante 15 años ya a que está filmada en formato de animación foto a foto (“stop motion”.

El año pasado, “The Mitchells vs. the Machines”, de Netflix, arrasó en los Annie al ser galardonada con 8 premios y siendo nominada al Oscar a mejor película de animación, que finalmente se lo llevó el “Encanto” (Disney).