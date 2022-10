“Yo empecé en ‘Amores perros’ (2000) en donde yo estaba evidentemente interesado en la realidad, hoy no hay nada que menos me interese que la realidad, porque ya me di cuenta de que la realidad no existe”, explicó Iñárritu.

En “Bardo”, que estrenó en la Mostra de Venecia, se narra la historia de Silverio Gama, un periodista y documentalista que decide regresae a México después de establecerse gran parte de su vida en Estados Unidos enfrentándose a una crisis de identidad a partir de recuerdos y confrontaciones en donde se mezclan la realidad con lo onírico.

Por su parte, González Iñarritú detalló que con la película busca expresa las sensaciones que conlleva el migrar y la identidad que se construye a partir de dicho acto y el paso del tiempo.

“Yo siempre he creído que no hay nadie más mexicano que el mexicano que deja el país, porque cuando dejas tu país se te acumulan las ausencias y de alguna forma la presencia de tu país se hace mucho más poderosa”, explicó el cineasta mexicano.

De ese reencuentro con sus raíces, Iñárritu creó una película que tiene una duración de más de tres horas, misma que fue filmada en la Ciudad de México.