‘Halloween Kills’, la noche aún no termina

LAS VÍCTIMAS DE MICHAEL MYERS

En 2018, “Halloween” prácticamente reinicio la trilogía, trató principalmente con el trauma de Laurie, y cómo moldeó su vida y la convirtió en una alcohólica paranoica que vive en un búnker. Pero ahora, no solo veremos el enojo de Strode, sino también de todo el pueblo de Haddonfield. Hay más que nostalgia detrás de traer tantos personajes antiguos, Laurie no fue la única traumatizada por la noche de Halloween de 1978. Esta entrega trata sobre todas las víctimas de Michael que enfrentan una maldad imparable una vez más, y a su vez luchan con sus propios traumas y cicatrices, desde la enfermera que trató a Michael en el psiquiátrico hasta el sheriff que no pudo proteger a su propia hija, y mucho menos a la ciudad. ¿Podrá ganarle Haddonfield a Michael Myers?