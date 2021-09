Jimmy Page presenta “Becoming Led-Zeppelin” en el Festival de Cine de Venecia

A sus 77 años, Jimmy Page habla desde el olimpo de los grandes guitarristas de la historia del rock pero sin embargo puntualiza que él nunca estudió: “Soy un autodidacta”, reivindicó hoy en Venecia el fundador de Led Zeppelin, animando a los jóvenes a que “sigan tocando”.

“Creo que todo nuestro trabajo es una referencia para toda la música. Yo soy un autodidacta, no estudié en ninguna academia y por eso querría animar a todos los músicos, ya sean autodidactas o estudiantes, a que sigan tocando”, subrayó en la Mostra veneciana.

El músico británico acudió al festival de cine para presentar fuera de competición el documental “Becoming Led-Zeppelin”, una suerte de biografía-musical sobre los cuatro miembros de la banda: Page, John Paul Jones, Robert Plant y el batería John Bonham, este último fallecido en 1980.

La cinta revela la infancia y juventud de aquellos muchachos del Reino Unido de la posguerra cautivados por la escena musical británica, en la que florecían grupos como The Who o The Beatles, así como por los ritmos del otro lado del Atlántico.