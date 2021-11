Los mejores memes del ‘colapso’ que provocó la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’

¡Ya no sabemos si reír o llorar! Si fuiste de los afortunados que logró conseguir un boleto para el estreno de “Spider-Man: No Way Home”... ¡Felicidades! En caso que no lo hayas logrado, no te preocupes, no eres el único. Desde las primeras horas de este lunes, los seguidores del amado héroe arácnido comenzaron a especular y a prepararse para alcanzar boletos, las principales cadenas de cine en el país compartieron en redes sociales y en sus páginas web las modalidades para adquirirlos, sin embargo, nada los preparó para el caos que se desató, pues las aplicaciones no soportaron a la gran cantidad de fanáticos, y se ‘cayeron’ por horas.

Hasta el momento ni la página web de Cinépolis ni Cinemex funcionan, así que muchos de los fans del ‘Hombre Araña’ decidieron acudir directamente a las taquillas de su cine preferido, en donde ya hay largas filas. “Spider-Man: No Way Home” es la tercera cinta encabezada por Tom Holland para Marvel, Sony y Disney, y en la que las expectativas de los fans es que se comience con el ‘Spiderverse’, tras el último tráiler donde se confirman los enemigos de las anteriores sagas protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Debido a la euforia que se desató por el estreno de la película el próximo 15 de diciembre, la ola de memes en redes sociales no se hizo esperar, algunos se burlan de todo el tiempo que estuvieron esperando en las páginas de los cines, otros de las largas filas que ya hay en los complejos, mientras que muchos otros ya hasta especulan con la reventa de boletos, como si se tratara de un concierto de Justin Bieber o BTS. Estos son algunos de los mejores...