‘Ok, está bien’, la ópera prima de Tío Rober que va por el Ariel 2021

Roberto Andrade, mejor conocido como Tío Rober por los amantes del standup, debutó en 2020 como cineasta con “Ok, está bien”, una comedia negra llena de humor y acidez, un filme que cualquiera podría calificar como políticamente incorrecto, pero que para el también guionista, va más allá. La película independiente dirigida por la también debutante Gabriela Ivette, se filmó en la Ciudad de México, y cuenta la historia de Mariano, un treintañero que aún vive con su madre y que a pesar de ser “talentoso”, no ha ejercido su carrera de guionismo desde que la terminó (algo así como seis años). Sin embargo, su universo se derrumba cuando llega a vivir con ellos su primo Ramiro de 15 años, quien es totalmente opuesto a él.

“Roberto tenía el guión desde hace mucho tiempo, de hecho en 2011 fue ganador de la beca del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) por ‘Ok, está bien’, pero la filmamos hasta 2017. A mí me interesaba mucho que la película no se quedara en un cajón, así que me acerqué a él para poder hacerla realidad, fue un proyecto levantado con recursos propios. Estamos muy contentos por la nominación, después de todos los obstáculos que pasamos, esta nominación se siente como una victoria”, comentó Gabriela Ivette, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y quien ha recibido diferentes reconocimientos y becas por su gran talento.