‘El Eternauta’: Una nevada sobre Latinoamérica, ciencia ficción desde el sur del mundo

El Eternauta no es simplemente una historia de extraterrestres. Es una alegoría viva sobre el miedo, la pérdida, la organización colectiva y el poder destructivo —y a veces cómplice— de los sistemas de pode r . Su creador, Héctor Oesterheld, lo sabía: por eso fue secuestrado, torturado y desaparecido por la dictadura cívico-militar argentina en 1977, junto a sus cuatro hijas. Su historieta, entonces publicada por entregas semanales, se convirtió con los años en una pieza profética, una suerte de manual de supervivencia simbólica ante la represión real que vendría. La adaptación actual no elude ese trasfondo: lo resignifica.

Una nevada silenciosa y fluorescente cae sobre Buenos Aires. Es hermosa, letal, implacable. En pocos minutos, convierte la ciudad en un desierto de muerte. No es invierno, ni es natural: es la primera señal de una invasión invisible, un presagio de lo que vendrá. Así comienza El Eternauta , la ambiciosa serie de Netflix dirigida por Bruno Stagnaro , basada en la legendaria historieta argentina creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López . Con seis episodios que combinan suspenso, melancolía, crítica social y efectos de última generación, la serie demuestra que es posible hacer ciencia ficción latinoamericana sin renunciar a nuestra memoria ni a nuestras heridas.

Stagnaro —ya conocido por Okupas— logra lo impensable: trasladar la épica de Oesterheld a la pantalla sin perder el espíritu original. Su mirada no es la del espectáculo hueco, sino la del realismo inquietante. No hay superhéroes ni elegidos. El protagonista, Juan Salvo (interpretado con sobriedad y temple por Ricardo Darín), es un hombre común, un habitante más de esa Buenos Aires herida que de pronto se ve forzado a liderar un grupo de sobrevivientes. El héroe, como en la versión original, es colectivo.

Un héroe colectivo en tiempos de fragmentación

En una época saturada de narrativas individualistas, El Eternauta insiste en una verdad subversiva: el único héroe válido es el que actúa en grupo. Esa idea —tan profundamente latinoamericana— contrasta con los modelos exportados desde Hollywood, donde la salvación siempre viene de un solo hombre excepcional. Aquí, la salvación se teje entre vecinos, amigos, técnicos, torneros, maestras, gente común que improvisa trajes para resistir una nevada letal o que defiende el hogar como último refugio ante lo desconocido.

La serie plantea que sobrevivir no es una hazaña aislada, sino una construcción comunitaria. No se trata de matar al invasor, sino de sostener la vida. En ese sentido, El Eternauta dialoga con el presente: con nuestros desastres ecológicos, nuestras pandemias, nuestros sistemas políticos rotos, nuestras democracias amenazadas, nuestras ausencias. El enemigo, como en la historieta, no siempre tiene rostro. A veces son otros hombres, a veces una fuerza abstracta, a veces el miedo.