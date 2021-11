¡Otro mexicano a Marvel! Gael García protagonizará el especial de Halloween ‘Werewolf by Night’

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sigue creciendo a un ritmo acelerado. Ahora, el actor mexicano Gael García Bernal se unirá al elenco del próximo especial de Halloween basado en los cómics de “Werewolf by Night”.

Este jueves, el medio The Wrap informó que Bernal interpretará el papel principal de la serie Disney+, sin embargo, aún no sabemos con exactitud cuál será su personaje. En el cómic original hay dos personajes que se llaman ‘Werewolf by Night’ (algo así como un hombre lobo), normalmente abreviado como ‘Werewolf’, pero no sabemos cuál interpretará Bernal.