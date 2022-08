Asimismo, el intérprete neoyorquino aseguró que trabajó con Walton en un ambiente “muy relajado” porque el chico es “muy inteligente” y se adaptó “rápidamente” a su papel en la película.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece Anabel Gutiérrez, actriz del cine de Oro que actuó con Pedro Infante y fue madre de ‘La Chimoltrufia’

Acción, fantasía y suspense se dan cita en esta producción cuyo reparto completan la dominicana Dascha Polanco (“Orange Is The New Black”), Pilou Asbæk (“Borgen”) y Moises Arias (“Hannah Montana”).

Publicidad

“Me siento muy orgullosa de representar a la comunidad latina interpretando el papel de Tiffany (madre de Sam), una mujer luchadora que hace grandes sacrificios pero siempre tiene tiempo para educar a su hijo”, explicó Polanco en una entrevista con Efe previa al estreno de “Samaritan”.

Polanco manifestó que fue un “honor” trabajar con Stallone y se refirió a su compañero de rodaje Javon “Wanna” Walton: “Es muy bueno, tiene un futuro espectacular pero incluso tiene mejor corazón”.

“Samaritan” está dirigida por Julius Avery (“Overlord”) y el guion corre a cargo de Bragi F. Schut (“Escape Room”) en un filme de 101 minutos de duración y apto para todos los públicos a partir de los 13 años.

Publicidad

Por su parte, Braden Aftergood junto al propio Stallone hacen las veces de productores ejecutivos de esta cinta que será la primera producción en lo que va de año en la que el histórico actor participa.