‘Spider- Man: No Way Home’: ¿Cuánto durará la versión extendida?

A principios de junio, Marvel había revelado que planeaba reestrenar “Spider- Man: No Way Home” con material inédito, haciendo así una versión extendida. Sin embargo, no habían dicho más información al respecto.

Pero hace casi un mes Marvel dio a conocer los países y las fechas de estreno de la versión extendida de la película, despertando muchas preguntas acerca de las escenas que se incorporarían al relanzamiento y la duración que tendría este nuevo material.

¿CUÁNTO DURARÁ?

Incógnita que terminó este viernes cuando “Fandango” (compañía encargada de vender boletos de cine en Estados Unidos) dio a conocer que contará con 11 minutos de escenas nunca antes vistas, la cual se estrenará el 2 de septiembre en el mundo, mientras que en México llegará exclusivamente a las salas el próximo 1 de septiembre.