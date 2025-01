‘Cocina’ Carla Estrada su regreso a la producción y desmiente sea ‘chica Azteca’

Carla Estrada negó los rumores de que ha llegado a un acuerdo con TV Azteca para hacer telenovelas. Eso sí, la productora confesó que ya tiene planes de regresar a trabajar después de su salida de Televisa, lugar donde estuvo por más de 40 años. ”No tengo nada concreto, pero sí ganas de comenzar a ver. No es real lo de Azteca, tuve dos acercamientos con ellos hace varios años, estuve muy cerca de firmar, siempre se portaron muy bien. Ahora no se han acercado a mí para nada. En este momento no sé si quisiera trabajar tan fuerte como sé que se debe”, dijo en entrevista.

HAN LLEGADO BUENAS PROPUESTAS A sus 68 años, Estrada se tomó el 2024 para descansar y poder pasar más tiempo con su hijo, el director Carlos López Estrada, y sus amigos. Sin embargo, este 2025 ya se siente lista para encontrar un proyecto que le guste y regresar a contar historias en la pantalla.

“He comenzado a sentir una libertad muy padre, me gusta porque estoy cerca de mi hijo, he podido disfrutar a mis amigos. Me siento refrescada, el momento donde estaba agobiada ya pasó. “Me han buscado, he tenido buenas propuestas, a ninguna dije no, pero tampoco he dicho que sí. Mucha gente quiere que le haga sus bioseries, pero quiero darme el tiempo para buscar algo que me encante, estoy en disposición de escuchar porque hace unos meses decía que no, que necesitaba limpieza mental y emocional”, afirmó.

UN LEGADO DE ÉXITOS EN TELENOVELAS Responsable de éxitos como ‘El Privilegio de Amar’, ‘Alondra’ o ‘El Manantial’, Estrada alista su biografía, donde narra momentos dentro y fuera de los sets de grabación que han marcado su vida profesional y personal. “Para marzo o abril debe estar listo el primer corte del libro. He descubierto quién soy y lo que he hecho, ha sido agradable y muy bonito, me di cuenta que parar y disfrutar era importante. “La gente ha sido muy exigente conmigo, pero eso ha hecho que yo crezca y que no me quede en una zona de confort. Hice programas de política, de doctores, telenovelas y de repente todo ese panorama me da una sabiduría enorme y que hay mucho más por aprender”, resaltó.