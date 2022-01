Coco Chanel, ¿la primera feminista en la historia de la moda?

El traje sastre de Chanel

Ya lo demostró Marge Simpson en el capítulo “Scenes from the Class Struggle in Springfield”, el traje sastre de Chanel supuso un cambio radical, no solo para la moda, sino también para la liberación del vestuario femenino. Coco Chanel presentó su primer conjunto de dos piezas en 1920, inspirado en la moda masculina y deportiva, así como en los trajes de su entonces amante, el Duque de Westminster. Deseosa de liberar a las mujeres de los corsés restrictivos y las faldas largas, Chanel elaboró una falda delgada y una chaqueta sin cuello con una tela que entonces se consideraba muy poco glamorosa. Algunas de las mujeres más influyentes de todos los tiempos también usaron el traje de Chanel, desde Audrey Hepburn y Grace Kelly hasta Brigitte Bardot y la Princesa Diana.