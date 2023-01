¿Colaborará Taylor Swift con Carin Leon?; inicia juicio en EU contra Ticketmaster por dejar sin boletos a sus fans

Una vez más el poder de Taylor Swift y su influencia quedó demostrado luego de que las autoridades en Estados Unidos voltearan a ver el desastre que provocó Ticketmaster al evitar que fans pudieran comprar sus entradas para la gira ‘Eras tour’ que encabezará la cantante este año.

La promotora Live Nation, propietaria de la web de venta de entradas Ticketmaster, admitió este martes en el juicio que su sistema falló en la venta de entradas de la gira, pero culpó a los ataques cibernéticos de lo sucedido y dejó claro que ellos no fijan ni los precios ni la distribución.

“Las principales empresas de venta de entradas, incluidas Ticketmaster, no fijan los precios de las entradas, no deciden cuántas salen a la venta ni cuándo, y no establecen tarifas de servicio. Las estrategias de precios y distribución están fijadas por los artistas y sus equipos”, dijo el presidente de Live Nation Entertainment, Joe Berchtold.