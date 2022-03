¡Como ‘Black Panther’ y ‘Joker’! ¿’The Batman’ será la primera candidata a los Oscar 2023?

El compositor Michael Giacchino no es ajeno al mundo de los Oscar. Obtuvo sus dos nominaciones al Oscar gracias a Pixar: “Ratatouille” y “Up”, esta última le valió el Premio de la Academia. Desde entonces, Giacchino no ha vuelto a ser invitado a la ceremonia como nominado a pesar de su trabajo en “Inside Out”, “Rogue One: A Star Wars Story”, “Coco” y “Jojo Rabbit”. Pero la partitura de “The Batman” podría ser la que defina su carrera.