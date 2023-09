‘Como diseñadora es excelente pintora’; otra vez tunden a Mar de Regil en redes, ahora por diseños para NYFW

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar, gente de internet estaba sorprendida de que la joven de 19 años debutara como diseñadora en nada más ni menos que la NYFW; uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda, donde decenas de diseñadores reconocidos presentan sus nuevas piezas e imponen tendencias para el siguiente año.

Nuevamente, la tiktoker e influencer, Mar de Regil se volvió tema de conversación entre los internautas, después de que realizara publicaciones en sus redes sociales donde mostraba conjuntos que había diseñado para ser utilizados durante la New York Fashion Week celebrada del jueves 7 al miércoles 13 de septiembre.

Algunos de los usuarios de Instagram afirmaron que mientras se cuenten con conexiones no importa la calidad del producto, cuestionándose el valor que tienen poseer talento y creatividad en una área. El usuario @krk_i expresó: ‘Diseñadores con pocos recursos y mejores que esta tipa privilegiada por su mami abundan en México que lastima, la verdad, horribles diseños’.

También compararon las prendas con ropa que se venden en marcas de fast fashion como Shein , señalando que se veían ‘baratas y chafas’. No es la primera vez que recibe críticas por sus creaciones; anteriormente puso a la venta cuadros pintados por ella a precios exorbitantes a pesar de que careciera de técnica.

Mientras que otros dijeron que el tener ‘palancas’ no la eximia de presentar creaciones de calidad. La invitaron a estudiar y practicar para poder presentar algo ‘decente’ a eventos de gran relevancia. ‘Hijoles no es hate, pero mejor acaba de estudiar antes de llevar tus diseños al NYFW esta gachísimo tu traje ponte a estudiar supérate y no dudo que un futuro llegues lejos’ dijo la usuaria Nicole.

Y tú, ¿qué opinas?