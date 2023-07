‘Ni Shakira plagió tanto’... le llueven críticas a Mar de Regil por vender ‘obras de arte mal hechas’ en miles de pesos (fotos)

“Hello gente, ¿Cómo están? Oigan, estoy muy emocionada, ya me dijeron que nos están llegando muchos mensajitos sobre los cuadros, estoy muy emocionada, yo no soy la que está contestando los mensajes, porque son muchos y pues yo ando haciendo más cosas y no estoy enfocada en los mensajes, pero todos, todos son hechos por mí, no soy Picasso o wow, pero son hechos con mucho amor para que tengan un pedacito mío y pues nada, no he vendido ninguno porque he estado de viaje en viaje”, dijo en el clip.

La galería de arte de la hija de Bárbara de Regil se llama @seagallery._ en Instagram y en dicha cuenta hay un muestrario de los cuadros realizados por la joven; algunas personas tuvieron curiosidad en saber el precio y escribieron por mensaje; por su parte, la persona que administra dicha cuenta informó que valían tres mil 700 pesos mexicanos más el costo de envío.

Sin embargo, en una captura de pantalla de Instagram, se pudo ver que uno de los lienzos valía 10 mil pesos y otro con costo de arriba de cinco mil, estas historias ya no están visibles, pero también podrían tratarse de un meme, ya que la venta de cuadros generó varias burlas en redes sociales.