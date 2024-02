¡Compa se cancela todo! Confirma Nicki Nicole infidelidad de Peso Pluma y truene de la relación

El cuento de hadas del 2023 llamado ‘La Nicki y La Pluma’ llegó a su fin este martes luego de que salieran a la luz videos de Peso Pluma acompañado y tomado de la mano por otra mujer que no era su novia Nicki Nicole.

La relación que se hizo pública en noviembre, durante la entrega de los Latin Grammy ha llegado a su fin por la infidelidad del cantante de regional mexicano, así lo aclaró Nicki a través de un estado en su cuenta de Instagram, donde dejó claro que se enteró de la situación de infidelidad igual que los cibernautas, a través de dicho video.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto ... yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, escribió desde su historia para los 20 millones de seguidores que tiene la argentina.

La infidelidad habría ocurrido el pasado fin de semana, cuando Peso Pluma acudió al Super Bowl, y después fue captado en Las Vegas de la mano de una exuberante mujer; el que Nicole hubiera borrado las fotos con el cantante de sus redes, alertó a sus fans, quienes de inmediato mostraron su apoyo a la cantante de 23 años.