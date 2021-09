‘Con Carmen’, la mexicana Carmen Aub estrena talk show

Recordada por su icónico personaje de Rutila Casillas en “El Señor de los Cielos” y “El Chema”, la actriz mexicana Carmen Aub continúa explorando nuevos horizontes más allá de la actuación. Después de la pandemia de COVID-19, Aub decidió que quería aprender nuevas cosas, y una de ellas fue la conducción, y más tardó en comenzar a prepararse cuando ya tenía una propuesta por parte del canal E! Entertainment. “Estoy saliendo de mi zona de confort ‘un muchito’, es todo un reto la conducción, me preparé y tomé cursos, pero al final hay cosas que uno aprende sobre la marcha. Estoy emocionada pero a la vez muy nerviosa porque ahora ya no le puedo echar la culpa al escritor, ahora van a conocerme a mí realmente... cómo pienso, cómo hablo y todo lo que soy. Me emociona mucho la responsabilidad”, comentó la conductora en entrevista con VANGUARDIA.

Será este próximo 28 de septiembre cuando E! Entertainment estrene el nuevo talk show “Con Carmen”, una nueva producción original que llegará con 12 episodios de una hora cada uno. En cada capítulo, Carmen Aub dará la bienvenida a una serie de invitados desde celebridades y expertos hasta personas que han vivido experiencias únicas, llenas de inspiración y con grandes aprendizajes. “Este programa nace cuando estábamos en pandemia, yo decía: Me quiero reinventar pero quiero poder ayudar al mundo de alguna manera, o sea, así ayude a una persona, ya puse mi granito de arena. Y pensando en qué necesita el mundo, que creo es la tolerancia, y utilizando las herramientas que tengo de la carrera que he creado, pensé que un talk show era la mejor plataforma. Mi primera regla para crear a mis personajes es no juzgar, y eso es lo que quiero en ‘Con Carmen’, que no me juzguen y que yo no los juzgue, que haya invitados que digan lo que piensan sin miedo a ser juzgados”, señaló Aub.

Carmen asegura que hará preguntas transcendentales, todo lo que la audiencia quiere saber sobre temas sensibles como: amor propio, citas a ciegas, estilo de vida y mucho más. Los invitados compartirán sus experiencias en un ambiente íntimo, haciendo que la audiencia sea parte de las conversaciones. “Hay muchísimo temas de los que no hablamos, incluso temas que en pleno siglo XXI siguen siendo tabú y me pregunto: Cómo decimos que somos muy modernos y vemos la tele y ya nada nos asusta, pero no, la verdad sigue habiendo tabúes y hay que hablar de ellos. Tenemos que lograr que en lugar de ver todo blanco o negro, o ponernos etiquetas de ciertas cosas, entender que hay distintos matices de gris y hay que aprender a verlos y crear nuestras propias ideas”, afirmó la mexicana. Sin duda, “Con Carmen” será un espacio de conversaciones honestas en donde la actriz quiere conectar con todas aquellas personas que tiene dudas que nunca antes habían querido preguntar, en donde habrá espacios para nuevas voces y talentos.

“Lo que nos diferencia de otros talk show, es que vamos a tener especialistas también vamos a tener celebridades, y lo más interesante es que también irán personas comunes que no tienen nada que ver con el medio pero que tienen mucho que decir. Tendremos otra sección que se va a llamar El Break, en donde yo invito a personas que me conocen para hablar de ciertos temas... puede ser mi papá, mi amigo o mi hermano. Y eso es lo divertido, esta variedad de opiniones que enriquece a ‘Con Carmen’, en donde yo no soy experta y al igual que el público voy a estar prendiendo y cuestionándome como ellos”, comentó Carmen Aub, quien en sus redes sociales constantemente comparte con sus seguidores pensamientos y mensajes de amor propio. Ganadora de tres ¨Premios Tu Mundo¨ como Actriz Favorita, Mejor actriz de Reparto, y La Mala más buena, Carmen Aub está lista para recibir con brazos abiertos a las voces femeninas más fuertes de la región y cautivar a la audiencia con temas sensibles que hoy preocupan a todos. “Espero que la gente se quede con ganas de más, que se queden reflexionando o cuestionándose, me gusta el debate. A mí me encanta la sobremesa, me gusta sentarme. Y comer con alguien y hablar de temas, no pelearme pero sí intercambiar opiniones y eso es lo que quiero en este show, que cuando la gente nos esté viendo puedan comenzar a hablar sobre los temas que estamos tocando y pase esta misma dinámica”, puntualizó Carmen.