Con dos poemarios y mucha música llega Nancy Tamez a la FILC

“Siempre me gustaron las letras y pasó bastante tiempo y en 2017 retomé ese gusto. Estuve en diplomados, no solo de poesía, sino de creación literaria en general [...] Cuando empieza la pandemia tomo un taller de poesía con la poeta saltillense Marlen Curiel-Ferman ”, recordó la autora en entrevista con VANGUARDIA.

“Adentro también incluyo fotografías que yo tomé, me gusta mucho, no soy fotógrafa profesional pero de repente capto muchísimas. Está la poesía, hay frases de artistas, pintores, escultores, me gusta mucho la historia del arte y lo plasmo en mis poemas. Me gusta mucho la música y cada poemario tiene un QR con música, una playlist en Spotify , y ya si escuchas la música te darás una idea de qué encontrarás en el libro”, explicó.

“Está inspirado en ese lugar previo al terremoto. Originalmente se iba a llamar ‘Culto al brutalismo del hormigón’, porque me gusta mucho esa corriente arquitectónica, sobre todo la rusa”, recordó la autora.

“Hay una intercalación también con la película 8 1/2 de Fellini, algo de Patti Smith, es una mención de artistas, de canciones, de lugares y de momentos, entonces es como si fuera un poemario en blanco y negro, que a mí me gusta mucho esa combinación”, agregó.

“No he podido dejar de escribir hasta la fecha. Viendo una película, escuchando una canción, viendo una pintura, viendo al jardinero cortar el zacate me inspira muchísimo. Igual y puede ser un enchufe quemado, una cortina rasgada, todo eso a mí me dice mucho y pienso que es porque me trae muchos recuerdos, entonces inmediatamente agarro, ya sea la pluma o en el celular me agarro a escribir”, concluyó.