¡Con Luisito no! Golpea vendedor de paletas al influencer Luisito Comunica en CDMX

“Me acaban de meter un golpe por acá, todavía me duele un poquito. Fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle, estuvo muy raro, muy loco, todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta”, explicó.

De acuerdo a lo que relató el propio youtuber, u n hombre se acercó a intentar venderle unos dulces cosa a lo que se negó a comprar, pero la respuesta no le gustó al vendedor reaccionando violentamente.

El sujeto se lanzó contra Luisito Comunica, y dos hombres que se encontraban en la calle acudieron a tranquilizarlo. “No me dio tiempo de llamarle a la policía”, indicó en uno de los clips de evidencia que publicó vía Instagram.

Hasta el momento no ha sido identificado el agresor, pese a que Luisito ya compartió el rostro de él, d ebido a que alcanzó a grabarlo durante el ataque.

La actitud del vendedor se tornó agresiva y comenzó a meter la mano a la bolsa de su pantalón tratando de sacar un objeto filoso: “Yo dije no mam**, este tipo tiene un cuchillo. Entonces mi reacción más rápida fue empezar a grabar”, hecho que provocó la furia del vendedor.

¿QUIÉN DEFENDIÓ AL YOUTUBER?

Del golpe, Luisito sólo compartió la foto del llamado “chichón” que le dejó el vendedor, adempas agradeció a quienes le apoyaron para detenerlo y se hiciera un enfrentamiento más grave.

”Tal vez nuestro carnal no estaba en sus cinco sentidos, tal vez había ingerido una sustancia, tal vez había tenido un mal día y en ese momento explotó. De cualquier manera, creo que no justifica el golpazo que me metieron y quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron porque evitaron que pasara algo peor”, dijo.