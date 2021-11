Concejala argentina promueve spot electoral disfrazada de muñeca de ‘El Juego del Calamar’

Se trata de Griselda Galleguillos, miembro del partido Juntos por el Cambio de la Provincia de Salta, Argentina; la concejala fue electa por el distrito de Rosario de Lerma.

En el video se ve a ella disfrazada de la muñeca de El Juego del Calamar, polémica serie de alto impacto en Netflix, acompañada de uno de los atacantes de rojo, con un arma, y pide eliminar a los políticos que no cumplen sus promesas.

Recordemos, que en el juego “Luz verde, luz roja” de la serie El Juego del Calamar, los participantes deben correr por sus vidas mientras la muñeca no los ve, empero, si logra verlos moverse, los agentes de rojo abrirán fuego.

“Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, elimínalos. Si no te querés ir del país por no tener laburo, elimínalos. Si no querés que te sigan robando, elimínalos”, dice la letra.