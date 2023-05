¡Confirmado! Conducirá Diego de Erice ‘La Casa de los Famosos México’, nueva versión de Big Brother VIP

COMPETENCIA

Luego de 3 temporadas exitosas del reality en Telemundo, Televisa logró comprar los derechos del show y el cual estrenará en la señal de Las Estrellas aunque de acuerdo a páginas no será visto en Estados Unidos de manera legal ya que en el país vecino los derechos seguirán en manos de la cadena hermana de la NBC.

Será el 4 de junio que se estrene el reality del cual no se conoce mucho aún, sólo que las páginas en Facebook que antes eran usadas para ‘La Voz Kids’ en Televisa cambiaron de nombre a la ‘La Casa de los Famosos México’.

“Igual no debo de estar aquí, no sé si me van a correr o va a pasar algo, pero ya no puedo guardarme este secreto”, dijo Diego de Erice en una breve aparición y entrevista en el ‘Programa Hoy’.