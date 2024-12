¿Cuál es tu favorita? Las historias de las melodías que ‘iluminan’ la Navidad

Cuando se habla de clásicos navideños, dos nombres resuenan con fuerza: Bing Crosby y Nat King Cole. Crosby, pionero en la música navideña, dejó una huella imborrable con su interpretación de ‘White Christmas’, incluida en la película `Holiday Inn´ (1942). Esta melancólica balada vendió más de 50 millones de copias, y evocó una Navidad nostálgica y soñada, especialmente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Además, su interpretación de ‘I’ll Be Home for Christmas’ (1943), se convirtió en un himno para los soldados y sus familias durante la contienda.

El 11 de diciembre, Brenda Lee celebró su 80 aniversario , lo que añade un motivo más para revisitar este clásico que mezcla rock and roll y espíritu navideño. Apareciendo en infinidad de películas, como la inolvidable escena de ‘Solo en casa’ (‘Home Alone’, 1990), donde Kevin McCallister (Macaulay Culkin) monta su elaborada trampa para evitar a los ladrones, su ritmo alegre y pegadizo sigue siendo un imprescindible en cualquier celebración.

Pocos temas pueden presumir de ser tan festivos como ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee. Lanzada en 1958, esta canción fue interpretada por Lee cuando apenas tenía 13 años, con una voz que ya denotaba una madurez sorprendente para su edad.

‘ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE’: EL CLÁSICO INMORTAL DE BRENDA LEE

No podemos olvidar ‘Feliz Navidad’ de José Feliciano, lanzada en 1970. Con su alegre mezcla de inglés y español, la canción ha logrado convertirse en un himno universal de unidad y alegría. Su sencillo, con el simple y directo mensaje de “Feliz Navidad, próspero año y felicidad”, no solo ha trascendido las barreras del idioma, sino que ha tocado los corazones de generaciones en todo el mundo. Feliciano, conocido por su talento único en la guitarra, infunde a esta canción una energía contagiante que la ha convertido en una de las canciones más populares de las fiestas navideñas, celebrando la multiculturalidad y el espíritu de la Navidad.

Compuesta por John Lennon y Yoko Ono en 1971, ‘Happy Xmas (War Is Over)’ no es solo un villancico, sino una potente llamada a la paz mundial. El tema fue creado como parte de la campaña de Lennon y Ono para finalizar la guerra de Vietnam, pero su mensaje se ha extendido a todas las luchas por la paz en el mundo. Con la participación del Harlem Community Choir , la canción mezcla el espíritu navideño con un mensaje político poderoso y continúa siendo relevante cada diciembre, habiéndose alzado como todo un himno de esperanza y solidaridad, recordándonos que, incluso en las épocas más oscuras, el espíritu navideño puede ser un vehículo para el cambio y la unidad global.

‘HAPPY XMAS (WAR IS OVER)’: EL MENSAJE ETERNO DE JOHN LENNON

‘ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU’: EL REINADO NAVIDEÑO DE MARIAH CAREY

Desde su lanzamiento en 1994, ‘All I Want for Christmas Is You’ se ha convertido en un fenómeno global, coronando año tras año las listas de éxitos durante la temporada navideña. Escrita por Mariah Carey y Walter Afanasieff, esta pegadiza melodía ha logrado posicionarse como uno de los mayores clásicos contemporáneos de la Navidad. En 2019, 25 años después de su estreno, alcanzó por primera vez el número 1 en la lista Billboard Hot 100, un logro histórico que reafirmó su relevancia y atractivo universal.