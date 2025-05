10 de mayo: Un día para visibilizar las carencias, rezagos y violencias

Madres. Madres buscadoras, madres con discapacidad, madres adolescentes, madres de hijas víctimas de feminicidio, madres que no deseaban ser madres, madres que no pueden ser madres, madres que luchan por derechos sexuales y reproductivos, madres violentadas, madres abandonadas, madres solteras, madres que pierden a sus hijos, madres asesinadas, madres trabajadoras, madres trabajadoras en casa, madres adoptivas, madres que sufren violencia vicaria.

No es fácil ser madre en México. Este día de regalos, compras y flores (ayer 10 de mayo) también debe servir para recordar otra cara de la moneda. No la del consumismo, sino la parte dura, la lucha materna por tantos frentes: hijos e hijas desaparecidas, hijos e hijas asesinadas; menores que son violadas, embarazadas y forzadas a tener el hijo; menores que son obligadas a casarse.

En México, se estima que 38 millones de mujeres y niñas mayores de 12 años han sido madres. Según el Censo de Población 2020 del Inegi, había 7 mil 187 niñas entre 12 y 14 años que ya eran madres y más de 534 mil adolescentes entre 15 y 19 años que también lo eran. En Coahuila, 171 niñas de entre 12 y 14 años ya eran madres, según los resultados del mismo censo.

De acuerdo con datos del Inegi, la tasa a nivel nacional es de 50.62 nacimientos por cada mil mujeres entre los 15 y 19 años. En Coahuila la tasa es de 59.73, pero hay estados como Guerrero o Chiapas con tasas de 74.45 y 78.58, respectivamente.

Según la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del Inegi, el 31.1 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años no deseaba embarazarse o quería esperar.

La misma encuesta tiene datos reveladores: 24 de 33 millones de mujeres en ese rango de edad dijeron no conocer las pastillas anticonceptivas como método para no embarazarse. De las mujeres de 15 a 49 años que han tenido más hijas o hijos del ideal, un 33 por ciento dijo que los tuvieron porque no utilizaron métodos anticonceptivos; un 26.4 por ciento porque les falló el método; un 17.9 por ciento porque su esposo o pareja quería más hijos, y un 5.7 por ciento porque no conocía los métodos anticonceptivos.

En contraparte, entre aquellas que sí deseaban tener más hijas o hijos, pero no los han tenido, la razón principal es por motivos de salud, con un 24.4 por ciento, y un 21.2 por ciento por falta de dinero.

Está también el eco de las madres buscadoras y las madres del feminicidio. Hace unas semanas, por ejemplo, el colectivo Madres Poderosas reclamaba al Estado la falta de entrega de un apoyo para las hijas e hijos huérfanos de feminicidio. Están las madres de personas desaparecidas que han hecho suyo el 10 de mayo para recorrer las calles del país y gritar que sus hijas e hijos no han regresado a casa. Esas madres que han cambiado el pastel y las flores por una pala y una criba en sus búsquedas.

Son tantas madres en esta tragedia.

AL TIRO

A la madre se le aprecia. Se hacen festivales en la escuela, se dan días de asueto o media jornada a las madres en los trabajos y les regalan flores en parques o clubes.

Sin embargo, las luchas cotidianas son más grandes que un día festivo. Persisten las brechas salariales, la desigualdad laboral, el acoso, la violencia institucional a las madres que buscan justicia en las oficinas de gobierno.

La atención en salud está rezagada. Les quitaron las guarderías en el país, y ahora las abuelas, tías o vecinas se han convertido en cuidadoras. Lo que esto significa también, para el juicio social de las mujeres, que tienen que dejar al cuidado de otras a sus hijos.

Sí, es un día que se volvió festivo desde hace décadas. Que se ha convertido en asunto de consumismo, pero que debería servir también para visibilizar los problemas, carencias, rezagos y violencias que viven las madres.