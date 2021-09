De Elton John a Jennifer Lopez, estas fueron las estrellas que se unieron al Global Citizen Live Fest 2021

Billie Eilish, hizo las delicias de los más jóvenes con éxitos de su primer disco como “”Bad Guy”, o “My Future”, de su reciente álbum “Happier Than Ever”.

Una de las parejas del momento, Camila Cabello y Shawn Mendes, también provocó gritos de emoción entre los asistentes al interpretar juntos “Señorita”, mientras que Jennifer López deleitó a su Nueva York natal con “Jenny From the Block”, “My Love Don’t Cost a Thing” y “If You Had My Love”.