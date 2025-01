Adrián Rodríguez, el loco genial que trastocó Saltillo y pagó el precio

Alrededor de seis personas esperamos el transporte y lo que me pasa por la mente seguro lo piensan todos, a esta altura de la semana y a estas horas no va a ser fácil tomar un camión; porque pasan pocos, porque pasan rápido y porque entre tanta oscuridad uno identifica la ruta cuando casi la tiene enfrente y a veces no se detiene.

Como cada quien está en sus asuntos todo es silencio, hasta que se escucha una voz que no se corresponde con el frágil cuerpo del que la emite.

“Seguro saben que no va a pasar ningún camión”, le dice un hombre delgadísimo y de mediana estatura a una joven que lo ignora. “Ni esperen que pase”, insiste de pie en medio de la banqueta y los que lo rodean ni se inmutan. Luego me voltea a ver y me pregunta qué ruta espero, le respondo y me dice que esa ya no pasa.

“Lo que deben hacer es protestar, alcen la voz, exijan un buen servicio. Que lo que los políticos ofrecen en campaña lo cumplan”, dice y luego comenta que pasó 72 horas preso por no quedarse callado.

“Salí del arresto y me fui directo a buscar al Gobernador y los policías no me dejaron pasar. ‘Que la bajara a la voz’ me dijeron, ‘si yo así hablo’ les dije, pero me volvieron a amenazar con detenerme y mejor me fui”.

Como soy el único que lo escucha me pide que no seamos dejados y cuando le pregunto su nombre ahora el que me ignora es él. Corta la conversación con un: “Bueno, ahí se quedan” y se va caminando sin voltear, con su fuerte olor a alcohol y nicotina.

Lo estridente y lo borracho no le quita la razón, pienso y seguro los demás lo hacen conmigo, porque todos hemos padecido los desdenes del transporte.