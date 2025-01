¡De Sandra Bullock, Timothée Chalamet hasta Margaret Qualley! Ellas son las estrellas que brillarán en pantalla este 2025

Su regreso continúa tras el gran éxito de ‘Beetlejuice Beetlejuice’ (2024), la secuela de la obra de culto de Tim Burton, 36 años después de la película original . El filme ha generado un gran revuelo, no solo por el regreso de Ryder, sino también por la renovación del vínculo con Burton, quien ha revitalizado el universo de Beetlejuice logrando atraer no sólo a los fans nostálgicos, sino también cautivar a una nueva generación.

Entre ellos se encuentran `Klara and the Sun´, dirigida por Taika Waititi —conocido por la conmovedora ‘Jojo Rabbit’ (2019)—, ‘Death of a Unicorn’ junto a Paul Rudd, y ‘The Gallerist’ (2025), un drama con Natalie Portman. Recientemente, se conoció su salida de la célebre franquicia ‘Scream’, en solidaridad con su co-protagonista, Melissa Barrera, despedida por comentarios pro-Palestina. Pese a este revés, su futuro en el cine de terror y su estatus como una de las grandes promesas del género se mantiene más firme que nunca.

TIMOTHÉE CHALAMET: UN FUTURO DORADO EN HOLLYWOOD

Timothée Chalamet, con tan solo 29 años, es considerado una de las grandes estrellas de Hollywood. Con una carrera que despegó tras su nominación al Óscar por ‘Call Me By Your Name’ (2017), Chalamet ha demostrado su versatilidad en títulos como ‘Dune’ (2021) y ‘Bones and All’ (2022) o ‘Wonka’ (2023). En 2025, uno de sus proyectos más esperados será ‘A Complete Unknown’, una película biográfica sobre el músico Bob Dylan, dirigida por James Mangold, que le brindará la oportunidad de interpretar a una de las personalidades más complejas de la música y podría traerle su primera estatuilla dorada como mejor actor.