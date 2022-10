Debe Harry Styles su carrera entre el canto y el cine al amor de sus fanáticos

Solo puedo decir que estoy tremendamente agradecido por la gente que demuestra tanto apoyo en mi vida. Y los fans en particular, son los que me permiten ser quien soy, haciéndome sentir siempre cómodo para expresarme y hacer el estilo de música que yo también quiero hacer. Y es por el apoyo que siempre me dieron, en el ambiente que crearon para mí. Me encantaría poder devolverles el mismo espacio que me brindan.

EXPLORANDO COSAS DIFERENTES

¿La fama de la música es parecida a la fama de la actuación?

Personalmente creo que es totalmente lo opuesto. En muchas formas, la música es algo muy personal y en la actuación obviamente se dibuja por experiencias que uno tuvo pero en la mayor parte tenemos que pretender que somos otra persona. Y eso es lo que también me parece tan divertido, jugar a pretender que no soy yo, explorando cosas diferentes. Creo que es algo que también puede ayudar, porque cada vez que ves el mundo desde un lente diferente, por un momento, ayuda mucho en el aspecto creativo. Pero sí, me parece que la música y la actuación son realmente diferentes. Y lo divertido es que nunca siento que lo sé todo, en cualquiera de los dos trabajos. La música es algo que vengo haciendo desde hace mucho más tiempo y por eso me siento mucho más cómodo, pero lo que me gusta de la actuación es que no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. Es muy divertido.

¿Cómo ves tu futuro como actor en comparación con el éxito que conseguiste como solista después de dejar al grupo de One Direction?

No lo sé, tengo mucha suerte de poder hacer un trabajo que también amo. Y tengo todavía más suerte de poder explorar un mundo como la actuación que también disfruto. En términos de futuro, trato de no pensar demasiado, para vivir más el presente. Quiero decir que me gusta la música tanto como la actuación. Y es muy divertido jugar en los dos mundos, ver como uno afecta al otro cuando te inspira algo que te dan ganas de seguir haciendo. No sé, para ser honesto, supongo que no es algo que me puse a pensar demasiado.