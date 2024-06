¿Delicado de salud?... Cancelan de emergencia trasplante de pulmón a Jorge Ortiz de Pinedo

A pesar de que los médicos y el propio actor han especificado que se encuentra estable , aunque en espera de un nuevo tratamiento por el mal en la sangre que se originó a raíz de sus quimioterapias, aún no se sabe si los médicos optarán por realizar una nueva intervención posteriormente.

El histrión tampoco ha dado más detalles de su próxima intervención, pues, aunque se ha mostrado capaz de realizar sus actividades diarias, todavía no sabe cuándo podría recibir el trasplante que le ayudaría a mejorar su calidad de vida.

¿CUÁL ES LA NUEVA ENFERMEDAD QUE TIENE JORGE ORTIZ DE PINEDO?

Los detalles que el intérprete de ‘Una Familia de Diez’ dio a medios de comunicación apuntan a que el nuevo padecimiento se concentra en su sangre, pues su constante exposición a la radiación habrían cambiado la composición de la misma

“Es una mutación de células que me provocó, hace años, cuando me hicieron la quimioterapia; entonces ahora ya me quitaron la anemia, ya estoy otra vez bien”, explicó el actor a los medios.