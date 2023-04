Esto me lo explicó Alejandro Reyes-Valdés , Director de la Compañía de Ópera de Saltillo , sentado en una de las butacas del Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Al hablar de la música, sus ojos se iluminaban, su voz y su sonrisa se impregnaban de una alegría contagiosa y yo quería saber más: de la ópera, del proyecto, de los cantantes, de él.

La música es efímera, cruza ese camino entre la vida y la muerte innumerables veces. Cada que se la reproduce resucita historias, culturas, valores. Como los monumentos, es vestigio de una sociedad que ya no existe; pero, contrario a ellos, “se esfuma en el momento en que la acabamos de escuchar, por eso es importante mantenerla viva”.

DESCUBRIENDO LAS RAÍCES: AMOR Y VOLUNTAD

Aparece una puerta, un pasadizo oculto que conecta con el mar de la música: la llave son las notas del acordeón que Alejandro, a los 13 años, tomó como primer instrumento. Casi de inmediato pasó al piano. De sus teclas brotó un líquido, una sustancia musical en la que se sumergió desde entonces. Ya no puede escapar de ella, aunque lo deseara.

Debutó como pianista solista a los 16 años, en 1997, mientras estudiaba su preparatoria en el Ateneo Fuente. En 26 años trabajando directamente con la música y, en particular, con la ópera, “he tenido situaciones muy difíciles que afrontar dentro de este entorno musical y no he huido de ella”, recordó.

La Compañía de Ópera de Saltillo cumple su primer aniversario, pero sus huellas se extienden años antes: es un camino que Alejandro empezó a recorrer desde 2010, trabajando coaching vocal con dos chicas. Acababa de regresar a la ciudad luego de dirigir el Taller de Ópera de Sinaloa, del que también era pianista.

Cada vez más personas avanzaron junto a él, los caminos de los cantantes se cruzaron con la agrupación por diferentes medios. Javier Flores recuerda acudir a casting después de ver un anuncio en Facebook: ‘deja el karaoke y ven a cantar con nosotros’, decía. Beatriz Murillo también se contactó por esta red social, en febrero de 2015. A Héctor Samuel Lugo lo invitaron compañeros de su generación de la Escuela de Música, y a Judith Nuncio la acercó su maestra Claudia Gutiérrez.

Saltillenses también ayudaron con espacio, difusión o dinero, como Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’ , quien les ofreció Radio Concierto como sede de ensayos y primer foro, y Natanael Espinoza Rincón, que les ha apoyado a lo largo de su historia. Después la Universidad Autónoma de Coahuila, la Secretaría de Cultura, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, personas morales y particulares se sumaron al ver la calidad de su trabajo.

“Siempre agradezco a Marta Sánchez Cobiza, que ha sido pieza fundamental de esto; a Flor Magallanes, que también se integró en un principio. Esto lo hizo funcionar. Gabriela Leal, también. Siempre me van a faltar nombres para decir quiénes contribuyeron a mantener esto”, expresó.