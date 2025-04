Invierten saltillenses hasta 15 mil pesos en Pa’l Norte; sugieren destinar recursos y espacio en Saltillo

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Según Carmen, en Saltillo hace falta que una agencia organice festivales garantizando la experiencia de sus asistentes como no ha ocurrido hasta ahora.

También apuntó que tomando como referencia eventos como el Festival Cactus, en Saltillo, no se cuenta con un espacio tan grande para albergar espacios como el Parque Fundidora.

“El transporte público es muy escaso y no es como que aquí en Monterrey sea de que, uy, la gran cosa. Sin embargo, existe un metro que conecta varios lugares de la ciudad y hay más rutas también y son más accesibles porque no sólo entran a avenidas y bulevares, sino que entran a calles”, expresó.

Carmen es estudiante de psicología y David Jesús es contador, afirmaron acudir para ver a Fall Out Boy, Macario Martinez, Seventeen y Sabino. Para ello usaron prácticamente 10 mil pesos por persona contratando una agencia de viajes.

“Me ha tocado ir a varios conciertos que se han hecho allá, la verdad tiene una pésima organización, es muy cansado de estar ahí. Entonces yo creo que alguien que realmente esté comprometido con la experiencia que te quiere dar. Yo considero que no hace falta como tener una marca tan grande como lo es Tecate, sino como más esta onda de saber que le vas a ofrecer algo a un público, saber que te vas a dirigir a alguien”.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

TE PUEDE INTERESAR: Mon Laferte sorprende de rubia y los coreanos de Seventeen se apoderan del Festival Pa’l Norte

“Que sepa que a final de cuentas las personas van a pagar por ir a vivir una experiencia y a lo mejor nosotros nos gastamos relativamente poco. Yo he conocido gente que se ha gastado hasta 40 mil o gente que viene de Colombia, de Argentina o de otros lados y se gastan hasta más de 50 mil pesos y no está chido que no les vayan a dar la experiencia”, comentó.

Para David Jesús, además hace falta un lugar accesible como lo es el Parque Fundidora, que está bien conectado a distintos puntos de Monterrey a través de varios medios de transporte.