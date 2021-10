Desmiente Andrea Legarreta a Anette Cuburu; “no soy una rajona” (video)

“Es algo delicado para ella, más que para mí. Me respondió de una manera muy agresiva, me sacó mucho de onda. Digamos que ella tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias, a lo mejor hay gente que le dijo: ‘Andrea fue a rajar y fulanito, fulanita’, ella prefirió pensar eso, que asumir el resultado de la decisión que ella tomó y entonces me escribió de una manera un poco fuerte”, contó.

“Le respondí, le dije: ‘Te equivocas. Yo seré lo que tú quieras, pero no soy una rajona y como madre y mujer respeto tus decisiones y así será no soy quién para juzgar a nadie, al final creo que todos deberíamos asumir que nuestras decisiones traen a veces consecuencias’, y que alguien le dijera: ‘Es que Andrea dijo algo tuyo o fue a rajar’, y que de la nada lo creyera, eso fue lo que a mí me dio mucha tristeza”, aseguró.

Andrea Legarreta recalcó que ella nunca ha “provocado un daño en la historia de alguien” ni es nadie para “señalar o juzgar”. Añadió que como adultos debemos asumir las consecuencias de las decisiones tomadas, sean negativas o positivas.

“Me sorprendió mucho la forma en la que me respondió, lo que me deseaba (...) Si tú platicaste algo, confiaste o yo sé algo de tu vida, aunque yo después terminé peleada contigo, jamás lo voy a utilizar para hacerte daño de ninguna manera y más si eso no me afecta ni beneficia de ninguna forma”.

Y concluyó: “Como se lo dije, ‘te deseo que te vaya muy bien’. Yo creo que es una mujer de trabajo, merece ser feliz, tiene unos hijos hermosos y me dio mucha tristeza porque al final es injusto que alguien te odie o te aborrezca sin siquiera haber comprobado si era verdad o no”.