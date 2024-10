Desmienten concierto de Shakira en Saltillo... ¡pero agrega nuevas fechas a Monterrey y Guadalajara!

“¡Una no fue suficiente! ¡La legendaria colombiana abre segunda fecha en MTY con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour!”, escribió la cuenta de Apodaca Group en su perfil de Facebook para confirmar la segunda fecha de Shakira.

Aunque su paso por Saltillo no será realidad en este tour, la oportunidad de disfrutarla podrá ser real debido a que en la capital regia se realizará un segundo concierto, pero el 13 de marzo en el mismo Estadio BBVA en Monterrey.

¿CUÁNDO ES LA VENTA DE BOLETOS PARA LAS NUEVAS FECHAS DE SHAKIRA?

De acuerdo a la información oficial el próximo 14 de octubre se realizará la preventa especial de City Banamex a partir de las 14:00 horas.

Por lo que la venta general está planeada en el sitio ticketmaster.com.mx el 15 de octubre de igual forma a partir de las 14:00 horas.

Los precios oficiales van desde los $730.75 para Norte General, Poniente Alta Plus $3,660, Cacha C por $1, 27.50 pesos y hasta los Cancha A por $8, 050.75 pesos incluidos los cargos.